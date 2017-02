Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Palfinger -0,95% auf 33,5, davor 7 Tage im Plus (9,1% Zuwachs von 31 auf 33,82), KTM Industries -0,86% auf 5,75, davor 7 Tage im Plus (7,17% Zuwachs von 5,41 auf 5,8), Nike -0,23% auf 56,09, davor 5 Tage im Plus (7,37% Zuwachs von 52,36 auf 56,22), Zurich Insurance +0,25% auf 281,1, davor 5 Tage im Minus (-2,2% Verlust von 286,7 auf 280,4), Schaeffler +0,94% auf 14,975, davor 5 Tage im Minus (-4,44% Verlust von 15,53 auf 14,84), Adler Real Estate -1,83% auf 13,985, davor 4 Tage im Plus (3,22% Zuwachs von 13,8 auf 14,24), AT&T-1,76% auf 40,65, davor 4 Tage im Plus (0,78% Zuwachs von 41,06 auf 41,38), Jenoptik 0% auf 20,205, davor 4 Tage im Plus (12,19% Zuwachs von 18,01 auf 20,2), Fresenius Medical Care -0,43% auf 76,81, davor 4 Tage im Plus (2%...

