DAX - Konsolidierung voraus (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts/Aufwärts Rückblick: Der Deutsche Aktienindex startete sehr positiv in die neue Börsenwoche. Die 11.650 Punkte-Marke wurde in der ersten Handelsstunde verteidigt. Das war der Grundstein für die nachfolgende Aufwärtsbewegung bis zur 11.800 Punkte-Marke. Das Tageshoch lag bei 11.811 Punkten. Mit 11.780 Punkten ging der DAX dann aus dem Handel. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.20 Uhr): Heute dürfte der DAX eher seitwärts tendieren, da er gestern wiederholt auf Stundenschlusskursbasis an der 11.800 Punkte-Marke gescheitert ist. Ein Rückgang bis 11.700 Punkte würde somit keine Überraschung darstellen. Anschließend könnte der Deutsche...

