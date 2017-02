HeidelbergCement hat 2016 weniger Umsatz und Gewinn erzielt als von Analysten erwartet worden war. Grund dafür waren unter anderem schlechteres Wetter in Deutschland und Nordamerika und das schwächere Geschäft in Asien und Nordafrika. Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf die Aktie. Markus Horntrich wirft in dieser Sendung außerdem einen Blick auf den Dow Jones, den DAX, Visa, Goldman Sachs und Grammer.