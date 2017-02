Liebe Leser,

man mag vom neuen US-Präsidenten Donald Trump halten, was man will. Aber für reichlich Gesprächsstoff ist jeden Tag gesorgt - auch an den Börsen. Ein Tweet von Trump reicht aus und schon geraten die Kurse von Nordstrom, Lockheed Martin, Boeing, BMW oder Daimler in Bewegung. Einige Experten tüfteln nun an einem Index, der diese Bewegungen in Zukunft zuverlässiger abbilden kann, um daraus konkret Kursprognosen zu gewinnen.

Hinter dem Twitter-Index steckt Bankrate, ein Finanzportal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...