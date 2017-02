MÜNCHEN (dpa-AFX) - Olaf Berlien (54) bleibt Vorstandschef des Lichtkonzerns Osram . Der Aufsichtsrat habe die Bestellung des Managers mit Wirkung ab 1. Januar 2018 um fünf Jahre bis Ende 2022 verlängert, teilte das Unternehmen am Dienstag zur Hauptversammlung in München mit. "Herr Berlien hat den Umbau von Osram mit viel Energie, Beharrlichkeit und großem Erfolg vorangetrieben. Die Ausrichtung des Unternehmens auf Hochtechnologie und einen klaren Wachstumskurs trägt seine Handschrift", erklärte Osram-Aufsichtsratschef Peter Bauer. Unter Berliens Führung hatte Osram unter anderem das traditionelle Lampengeschäft an ein chinesisches Konsortium verkauft. Osram ist nun auf die drei Säulen LED-Komponenten, Spezialbeleuchtung sowie Leuchten, Lösungen und elektronische Komponenten ausgerichtet./csc/DP/stb

ISIN DE000LED4000

AXC0068 2017-02-14/09:43