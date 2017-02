Vorab zum offiziellen Jahresabschluss (Veröffentlichung am 22.03.) meldete der Laserspezialist für 2016 einen Umsatz von rd. 91 Mio. € und somit ein Wachstum um knapp 5 %. Das Ergebnis ließ man in der Meldung noch offen. Nach neun Monaten stand bei einem Umsatz von 61 Mio. € noch ein negatives Ebit von 10,3 Mio. € zu Buche, Ebit-Marge minus 16,9 %. Aber: Die abgesenkte Kostenbasis, die Produkte und die Auftragslage machen Mut. Ende Dezember zeigte der Auftragsbestand mit 28 Mio. € ein Plus gegenüber dem Vorjahreswert von 110 %. Für das lfd. Jahr erwartet man eine Umsatzverbesserung auf 92 bis 100 Mio. € und will dabei auf eine Ebit-Marge von 1 bis 5 % kommen. Mittelfristig soll die Marge sogar zweistellig werden.



Fazit: Verfestigt sich die akt. Belebung, könnte LPKF in diesem Jahr noch ein Kandidat fürs Portfolio werden.



