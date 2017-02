Liebe Trader,

bereits seit Jahren befindet sich das Wertpapier des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefonica S.A in einem intakten Abwärtstrend und setzte bis Mitte 2012 auf ein vorläufiges Zwischentief von 7,90 Euro zurück. Nach einer anschließenden Erholungsbewegung an 14,30 Euro bis August 2015 kam die Aktie wieder deutlich unter Druck und fiel bis Mitte 2016 auf ein finales Tief bei 7,45 Euro zurück. Seitdem ist aber eine deutliche Aufhellung des bisherigen Chartbildes zu erkennen, denn mit einem zweiten Standbein bei 7,61 Euro aus Dezember 2016 gelang es dem Papier wieder zurück an den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Wochenbasis anzusteigen (EMA 200 auf Tagesbasis) - dort konsolidieren die Kursnotierungen nun seit einigen Wochen seitwärts und sammeln offenbar Kräfte für einen weiteren Kursschub. Auf Tagesbasis wird der Widerstandsbereich durch den gleitenden Durchschnitt EMA 200 begrenzt, welche aber nach den wochenlangen Gezerre um diese Marke nun nachhaltig überwunden werden könnte, zumal auch die aktuell vorliegende Chartformation für eine Fortsetzung der Erholungsbewegung seit Dezember 2016 spricht - es fehlt lediglich noch eine nachhaltiger Ausbruch.

Long-Chance:

Solange sich die Aktie der Telefonica S.A. noch unterhalb der jüngsten Hochs bei 9,25 Euro aufhält, ist mit einer sukzessiven Fortsetzung der Seitwärtsbewegung zu rechnen. Sobald aber der Widerstand nachhaltig geknackt werden kann, dürften sofortige Kurszuwächse bis in den Bereich von zunächst 9,79 Euro folgen. Darüber wäre sogar ein Kursanstieg bis rund 10,00 Euro denkbar und kann bestens über entspreche Long-Positionen nachgehandelt werden. Eine passende Verlustbegrenzung ist zunächst aber nicht höher als der gleitende Durchschnitt EMA 50 bei aktuell 8,90 Euro anzusetzen. Größere Verkaufssignale ergeben sich verständlicherweise unterhalb der Vorwochentiefs von 8,80 Euro - in diesem Fall kann es recht schnell zurück in den Bereich von grob 8,20 Euro weiter abwärts gehen. Bei entsprechender Schwäche könnten sogar die Dezembertiefs bei 7,61 Euro tangiert werden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 9,26 Euro

Kursziel: 9,79 / 10,00 Euro

Stopp: < 8,90 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,36 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Telefonica S.A., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 9,12 Euro; 09:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

