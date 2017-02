Herzogenrath - Kanzlei Nieding + Barth verklagt Wirtschaftsministerium auf Schadenersatz in Sachen AIXTRON - Aktiennews Die gescheiterte Übernahme des Aachener Anlagenbauers AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) durch den chinesischen Investor Fujian Grand Chip Investment könnte für das Bundeswirtschaftsministerium noch ein kostspieliges Nachspiel haben, so die Nieding + Barth Rechtsanwaltsaktiengesellschaft in einer aktuellen Pressemitteilung.

