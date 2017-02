Graz (ots) - Der erfolgreiche Ölkonzern LUKOIL, der vor Kurzem von UAB Viada LT übernommen wurde, hat seine bereits seit Jahren bestehende Partnerschaft mit Lyoness vertieft und akzeptiert ab sofort die Cashback Card an zahlreichen Tankstellen in Litauen.



Bereits seit dem Jahr 2012 haben die weltweite Shopping Community Lyoness und LUKOIL in Litauen auf Gutscheinbasis zusammengearbeitet. Seit Anfang Februar ist nun bei litauischen LUKOIL- und LUKTARNA-Tankstellen die Nutzung der Lyoness Cashback Card möglich. "Um für unsere Mitglieder das Shoppingerlebnis noch attraktiver zu machen, setzen wir den Fokus unserer Unternehmensstrategie auf die Cashback Card und stellen unsere Gutscheinpartner sukzessive auf die Card um. Wir sind sehr stolz, dass diese Umstellung mit LUKOIL auch nach der Übernahme des Unternehmens durch UAB Viada LT so reibungslos gelungen ist", freut sich Vilija Zapalskiene, Managing Director von Lyoness Litauen.



Insgesamt akzeptieren 101 LUKOIL- und LUKTARNA-Tankstellen in Litauen die Cashback Card. "Die Zusammenarbeit mit LUKOIL-Tankstellen verläuft bereits seit Jahren sehr erfolgreich. Mit der Umstellung auf die Cashback Card haben wir diese Partnerschaft nun auf eine neue Stufe gehoben", so Zapalskiene. "Auf diese Weise können unsere Mitglieder beim Tanken noch einfacher Geld sparen. Das Feedback, das wir bisher von ihnen bekommen haben, ist extrem positiv."



Besitzer der Cashback Card genießen bei LUKOIL- und LUKTARNA-Tankstellen in Litauen exklusive Preisvorteile bei jeder Tankfüllung (1% Cashback und 1 Shopping Point), bei jeder Autowäsche (15% Cashback und 9 Shopping Points) sowie bei jedem Einkauf von frisch zubereiteten Speisen im Tankstellen-Shop (7% Cashback und 4 Shopping Points).



Zwtl.: Über Lyoness



Die Lyoness Unternehmensgruppe teilt ihre Geschäftsbereiche auf mehrere Marken auf. Die Marke Lyoness umfasst die internationale Shopping Community. Ihre Zielgruppe sind Konsumenten, die beim Einkaufen mit der Lyoness Cashback Card und beim Online Shopping Geld sparen möchten (Cashback und Shopping Points). Mit der Marke Cashback Solutions werden alle Partnerunternehmen angesprochen, die ein branchen- und länderübergreifendes Kundenbindungsprogramm nutzen möchten. Die Marke Lyconet richtet sich an selbstständige Unternehmer, die ein eigenes Shopping Network aufbauen möchten. Lyoness ist derzeit in 47 Märkten auf allen Kontinenten vertreten. 6 Millionen Mitglieder nutzen bei rund 70.000 Partnerunternehmen weltweit die Lyoness Vorteile. Mehr auf www.lyoness.com.



