Liebe Leser,

der schwache Öl- und Gasmarkt hat die Geschäftsentwicklung in den ersten 9 Monaten belastet. Sulzer meldete einen Auftragsrückgang von 9% auf 2,07 Mrd SFr. Alle Sparten und nahezu alle Regionen waren betroffen. Lediglich in China zog die Nachfrage an. Zur Umsatz- und Gewinnentwicklung hatte sich Sulzer nicht geäußert. Bei einem Umsatz leicht unter Vorjahresniveau war der Gewinn im 1. Halbjahr um fast 90% gestiegen. Die operative Marge (EBITA) lag stabil bei 7,1%. Die Jahresprognose ...

