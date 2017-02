Das Immobilienunternehmen publity meldet einen Zukauf. Man habe in Mülheim an der Ruhr ein Bürogebäude mit 16.600 Quadratmetern Fläche erworben, so die Leipziger am Dienstag. "Zu den derzeitigen Mietern gehören Aon, ein führender globaler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...