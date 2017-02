SYDNEY (IT-Times) - Apple Pay hat in Australien bislang einen schweren Stand. Bislang akzeptiert bietet nur eine große Bank in Australien (Australia and New Zealand Banking Group, kurz ANZ) Apples mobiles Zahlungssystem als Zahlungsoption an - dies soll sich künftig ändern. Gemeinsam mit der Macquarie...

Den vollständigen Artikel lesen ...