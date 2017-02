Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-02-14 / 10:08 *Leipzig/Mülheim a.d. Ruhr, 14.02.2017 - Die publity AG (Entry Standard, ISIN DE0006972508) hat ein vollvermietetes, 16.600 m² großes Büroobjekt im Herzen des Ruhrgebiets, in Mülheim an der Ruhr, erworben. Das moderne Objekt ist unter anderem an den Lebensmittel-Discounter Aldi Süd vermietet.* Das 6-geschossige Objekt stammt aus den Jahren 1996/97 und verfügt über moderne und zeitlose Architektur. Die Immobilie liegt im Mülheimer Stadtteil Saarn, nur fünf Autominuten vom Kreuz Ratingen-Breitscheid entfernt, welches die A3 und A52 verbindet. Dadurch ist das Objekt optimal an den Nah- und Fernverkehr angeschlossen. Der Stadtteil zählt zu den einkommensstärksten in Mülheim. Zudem ist das Naherholungsgebiet "Auberg" fußläufig erreichbar. Durch den Grundriss der Flächen ist die Immobilie ideal als Multi-Tenant-Objekt nutzbar. Zu den derzeitigen Mietern gehören Aon, ein führender globaler Dienstleister für Risikomanagement sowie Versicherungs- und Rückversicherungsmakler, der Einzelhändler Aldi Süd sowie mit enerson ein Spezialist für vertikale Lösungen unter anderem für die Energiewirtschaft. "Mülheim an der Ruhr ist durch seine Lage zwischen den Büromärkten Essen und Duisburg ein idealer Standort für unsere Investmentstrategie. Gemäß unserem manage-to-core Ansatz sind wir zuversichtlich, das Wertaufholungspotenzial der Immobilie innerhalb kurzer Zeit heben zu können. Es ist bereits das 580. Objekt, das wir in Deutschland bislang erworben haben", so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG. Die Kanzlei CMS Hasche Sigle hat mit einem Team um Lead Partner Frank Schneider die umfassende rechtliche Beratung bei der Transaktion, darunter die Projektsteuerung und die Legal Due Diligence, übernommen. Die albrings + müller ag war verantwortlich für die technische Projektorganisation und die Erstellung der technischen Due Diligence. *Pressekontakt:* Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.de *Über publity* Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: publity AG Schlagwort(e): Immobilien 2017-02-14 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 544225 2017-02-14

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2017 04:09 ET (09:09 GMT)