Die zweitgrößte Beteiligung von BB Biotech, Incyte, kann am Dienstag um einen Prozentpunkt zulegen. Grund ist die Zulassung von Baricitinib in Europa bei Rheumatoider Arthritis (RA) bei Erwachsenen. Baricitinib ist damit der erste JAK-Inhibitor, der in Europa zur Behandlung der Krankheit zugelassen wurde. Durch die Zulassung erhält Incyte von Eli Lilly Meilenstein-Zahlungen in Höhe von 65 Millionen Dollar. Und bei dem Präparat stehen demnächst weitere wichtige News an. Dr. Daniel Koller, Head des BB-Biotech-Management-Teams, erklärte zuletzt im Interview mit dem AKTIONÄR: "Lilly wird in den kommenden Wochen in den USA Baricitinib lancieren, eine Tablette die auf dem JAK-Pathway im Bereich der Rheumatoider Arthritis erfolgreich klinisch getestet worden ist. Das wird für Incyte wichtig werden, da die Gesellschaft hohe Royalty-Zahlungen erwarten kann."

