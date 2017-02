voestalpine und ASSAB Tooling Technology in Shanghai >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Rheinmetall springt deutlich ins Plus... » BSN Spitouts: Novartis und Bechtle... voestalpine Nach elfmonatiger Bauzeit verfügt die ASSAB Tooling Technology (Shanghai) Co. Ltd. seit Mitte Dezember über 2.000 zusätzliche m² für die Erweiterung von Anlagenkapazitäten. Grund für den Ausbau ist das Wachstum der Vertriebsgesellschaft, welches durch die Automotive-Industrie sowie der Consumer Electronics-Industrie vorangetrieben wird. http://bit.ly/2lavkie voestalpine Mitglied in der BSN Peer-Group Stahl Show latest Report (11.02.2017) Im ATX auf Pos. 4 (bezogen auf YTD %). Platz 3 im...

