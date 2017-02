DAX - Souveräne Bullen

André Rain,

das war eine Party gestern! Wie an der Schnur gezogen schoss der deutsche Leitindex in die Höhe und erreichte das genannte Ziel bei 11.802 Punkten. Am Ende kam es dann doch noch zu Gewinnmitnahmen, welche sich heute im frühen Handel zunächst moderat fortsetzen. Knapp im Minus stabilisiert sich der DAX® aktuell. Innerhalb der steilen Rally der Vortage läuft eine mehrstündige Konsolidierung.

Kurzfristig stellt sich die Frage, ob und wie weit sich die Konsolidierung ausdehnen wird. Die US Indizes befinden sich im beschleunigten Rallymodus, der auch den DAX® anstecken könnte, weshalb eine direkte Wiederaufnahme der Aufwärtswelle nicht ungewöhnlich wäre. Geht es über die gestrigen Hochs, ist Platz nach oben bis 11.893 und 11.920 Punkte. An einer dieser beiden Marken könnte dann erneut eine mehrstündige Konsolidierung beginnen. Denkbar wäre jetzt auch eine Fortsetzung der Korrektur bis in den Bereich bei 11.700 - 11.723 Punkten. Spätestens dort sollten die Käufer dann wieder bereit stehen und einen neuen Aufschwung einleiten. Unterhalb von 11.680 Punkten wird es kritisch, dann kann ein tiefer Rücksetzer bis 11.625 - 11.640 Punkte folgen. Unterhalb von 11.600 entstehen kleine Verkaufsignale.

DAX® in Punkten Stundenschart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.01.2017 - 14.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2012 - 01.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU7274 7,90 11.000 14,94 31.03.2017 DAX® Index HU6E2R 23,75 9.410 4,96 31.03.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 14.02.2017; 11:05 Uhr

Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU68B6 10,74 12.825 11,03 31.03.2017 DAX® Index HU6F9T 6,50 12.400 18,26 31.03.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 14.02.2017; 11:05 Uhr

