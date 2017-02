Telekom Austria-Chef Alejandro Plater hat seine Zukunftsvision vom Arbeiten in der Cloud in eine eigenes Tochterunternehmen gegossen. Heute wurde die A1 digital vorgestellt, an der Spitze der 60 Personen-Firma steht die Italienerin Elisabetta Castiglioni. A1 digital wird auch eine Niederlassung in München haben, denn neben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...