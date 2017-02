Die NordLB hat das Kursziel für Renault nach Jahreszahlen von 85 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autobauer habe ein deutliches Absatz-, Umsatz- und Ergebnisplus verzeichnet, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Studie vom Dienstag. In den kommenden Jahren könnte Renault von seiner starken Marktstellung in Brasilien und Russland sowie von der Erholung dieser Absatzmärkte profitieren./edh/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0040 2017-02-14/11:58

ISIN: FR0000131906