FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Kursabschwung der Aktien des Bausoftwarespezialisten Nemetschek sieht die Berenberg Bank eine gute Einstiegschance. Das Bewertungsniveau der Papiere halte möglicherweise einige Anleger von einem genaueren Blick ab, schrieb Analyst Gal Munda in einer Studie vom Dienstag. Dabei sei es "mehr als gerechtfertigt". Nemetschek sei eine Wachstumsstory, deren Kerngeschäft besser laufe als je zuvor.

Seitdem Nemetschek vor einigen Wochen die hochgesteckten Ziele für 2016 trotz Rekordwerten knapp verfehlte, war es für die Papiere in der Spitze um über 10 Prozent abwärts gegangen. Munda nahm die Grunde für die Enttäuschung bei Umsatz und operativem Ergebnis im vierten Quartal aber inzwischen genauer unter die Lupe. An den guten Aussichten des Unternehmens habe sich nichts geändert, so der Experte. Er stockte seine Schätzungen für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 sogar auf.

BIM (Building Information Modeling), also der integrierte Prozess des Planens, Bauens und Bewirtschaftens von Bauwerken, sei bislang keine Erfolgsgeschichte gewesen. Munda rechnet nun aber mit einer Wende zur breiten Akzeptanz. Umfragen zufolge gebe es bei 80 Prozent der Bauunternehmen Planungen, BIM in den kommenden drei Jahren zu implementieren.

Mit seiner Kaufempfehlung und einem Kursziel von 60 Euro signalisiert der Experte nach dem Kurssprung vom Dienstag weitere 13 Prozent Potenzial./ag/das

ISIN DE0006452907

AXC0147 2017-02-14/12:29