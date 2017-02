Lauda-Königshofen - Linde-Aktie: Hervorragende Long-Chance bei Ausbruch - Chartanalyse Zwischen März 2015 und etwa Februar des darauf folgenden Jahres tendierte die Aktie von Linde (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) in einem mittelfristigen Abwärtstrend und fiel von 195,55 Euro auf ein Verlaufstief von gerade einmal 113,50 Euro zurück, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

