PARIS (dpa-AFX) - Die französische Peugeot -Mutter PSA will die Europasparte des US-Autobauers General Motors (GM) kaufen. Der Konzern prüfe die Übernahme des deutschen Autobauers Opel, bestätigte ein PSA-Sprecher am Dienstag der Nachrichtenagentur Bloomberg. In den Diskussionen gehe es zudem auch um die britische Schwestermarke Vauxhall. Aus Kreisen hatte Bloomberg zuvor berichtet, eine Vereinbarung könne in den kommenden Wochen zustande kommen. Allerdings könnten die Gespräche auch noch scheitern. Bei Opel war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Aktien von PSA stiegen am Mittag in Paris um 4 Prozent. Die Anteilsscheine der Opel-Mutter GM kletterten vorbörslich in New York ebenfalls um 4 Prozent.

Die Europatochter von GM war auch im vergangenen Jahr nicht wie geplant aus den roten Zahlen herausgekommen. Opel-Chef Karl-Thomas Neumann hatte den Brexit und den Verfall des britischen Pfundes dafür verantwortlich gemacht./men/stb

ISIN US37045V1008 FR0000121501

