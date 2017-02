Senhance-System wird jetzt in Frankreich in der Gynäkologie zur Behandlung von Krebspatientinnen genutzt

TransEnterix, Inc. (NYSE MKT: TRXC), ein medizintechnisches Unternehmen, das im Einsatz von Robotertechnik zur Verbesserung der minimalinvasiven Chirurgie Pionierarbeit leistet, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen in Frankreich im Rahmen seines Clinical Leadership Program mit Erfolg mit der Nutzung des Robotersystems Senhance für chirurgische Eingriffe begonnen hat.

Professorin Celine Chauleur, eine gynäkologische Onkologin am CHU Saint-Ètienne, war die erste Chirurgin, die das Senhance-System in Frankreich eingesetzt hat. Der erste Fall eine Hysterektomie für Endometriumkrebs mit pelviner Lymphadenektomie wurde am 7. Februar 2017 durchgeführt. Die Operation verlief erfolgreich, und die Patientin konnte weniger als 24 Stunden nach dem Eingriff entlassen werden.

"Ich freue mich sehr, dass ich meinen Patientinnen jetzt bei der Behandlung von Krebs in der Gynäkologie Senhance-Operationen anbieten kann", sagte Professorin Chauleur. "Als Chirurgin für minimal-invasive Operationen weiß ich die Präzision und Kontrollierbarkeit dieses Robotersystems für die Chirurgie beim Umgang mit heiklen Aufgaben zu schätzen. Für die chirurgische Arbeit sind gegenüber der standardmäßig verfolgten laparoskopischen Methode nur minimale Änderungen erforderlich, und ich kann bequem arbeiten und gleichzeitig über die offene Robotik-Konsole mit dem OP-Team kommunizieren. Mithilfe des Roboters kann ich zudem einfach durch Augenbewegungen moderne 3D-Visualisierungen genau steuern, und über das haptische Feedback kann ich tatsächlich die Position weiterer Zusatzgeräte fühlen, die für die Operation gebraucht werden."

"Dies bedeutet für unser Unternehmen einen wichtigen Meilenstein bei der Fortsetzung des Wachstums und der Einführung von Senhance-Operationen zur Behandlung von Patientinnen und Patienten in ganz Europa", sagte Todd M. Pope, Präsident und CEO von TransEnterix. "Das CHU Saint-Ètienne ist ein führendes wissenschaftliches medizinisches Institut in Frankreich, und wir freuen uns über den erfolgreichen Start eines Senhance Robotic Surgery Clinical Leadership Program in der gynäkologischen Chirurgie in dieser bedeutenden Klinik."

Über TransEnterix

TransEnterix ist ein medizintechnisches Unternehmen, das im Einsatz von Robotertechnik zur Verbesserung der minimalinvasiven Chirurgie Pionierarbeit leistet, indem es sich mit den klinischen und wirtschaftlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit aktuellen Möglichkeiten in den Bereichen Laparoskopie und Robotertechnik auseinandersetzt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Vermarktung des Robotersystems Senhance für chirurgische Eingriffe, bei dem es sich um ein Multiport-Robotersystem handelt, das Patienten die Vorteile der Roboterchirurgie näher bringt und Chirurgen innovative Technologien wie haptisches Feedback sowie Kamerasteuerung durch Augensensoren bereitstellt. Das Unternehmen entwickelt derzeit außerdem das System SurgiBot™, eine roboterassistierte Plattform für die laparoskopische Einzelzugangchirurgie. Das robotergestützte Operationssystem Senhance hat die CE-Kennzeichnung erhalten, ist aber in den USA noch nicht erhältlich. Weitere Informationen finden sich auf der Website von TransEnterix unter www.transenterix.com.

