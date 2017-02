Die Wahlen in Frankreich rücken näher und die rechtsnationale Politikerin Marine Le Pen steht in den Umfragen so gut da wie noch nie. Wie reagieren die Anleger am Anleihenmarkt darauf? Kommt es zur Flucht von französischen Staatsanleihen in Bundesanleihen? Einschätzungen zu den wichtigsten Themen am Anleihenmarkt von Bianca Becker.