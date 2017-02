MAG Silver Corp. hat heute neue Bohrergebnisse von der Lagerstätte Valdecañas am Projekt Minera Juanicipio in Mexiko veröffentlicht. Die Liegenschaft befindet sich zu 44% im Besitz von MAG Silver und zu 56% im Besitz von Fresnillo Plc. Mit den aktuellen Bohrungen konnte die bekannte Ausdehnung der Mineralisierung Deep Zone West erweitert werde. In der Deep Zone East wurden hohe Goldgehalte nachgewiesen.



Darüber hinaus wurde auch die kürzlich entdeckte Erzader Anticipada geschnitten und ihre bekannte Ausdehnung auf über 700 m erweitert.



Hier die besten Ergebnisse der jeweiligen Erzzonen im Überblick:



? Bohrloch P17 (Deep Zone West): 120 g/t Silber, 2,46 g/t Gold, 5,55% Blei, 5,08% Zink und 0,21% Kupfer über 9,70 m



? Bohrloch VM6 (Deep Zone East): 333 g/t Silber, 16,87 g/t Gold, 4,47% Blei, 3,77% Zink und 1,04% Kupfer über 5,20 m



? Bohrloch VM6 (Anticipada): 177 g/t Silber, 7,36 g/t Gold, 2,39% Blei, 6,31% Zink und 0,12% Kupfer über 5,60 m



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de