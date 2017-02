FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Wochenauftakt hat der Dax am Dienstag erst einmal eine Ruhepause eingelegt. Die Anleger sorgten sich weiter um die politische Lage in Europa, schrieb Analystin Antje Laschewski von der Landesbank Baden-Württemberg. Auch die Experten des Börsenstatistik-Magazins Index-Radar sahen "keinen Grund für zu viel Euphorie" und warnten, die jüngsten Kursaufschläge könnten die Anleger langsam zu Gewinnmitnahmen animieren.

Zuletzt trat der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,01 Prozent bei 11 775,07 Punkten auf der Stelle. Am Montag hatte er dank Rückenwind von der Wall Street fast 1 Prozent höher geschlossen. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Dienstag um 0,27 Prozent auf 23 312,38 Punkte hoch, während der Technologiewerte-Index TecDax um 0,03 Prozent auf 1877,98 Zähler sank. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,06 Prozent auf 3307,11 Punkte.

Am Montag hatten die New Yorker Aktienindizes dank der Hoffnung auf Steuersenkungen erneut Rekordstände markiert. Doch am Dienstagmorgen sorgte der Rücktritt des Nationalen Sicherheitsberaters von US-Präsident Donald Trump, Michael Flynn, für Irritationen. Während Asiens Börsen überwiegend moderate Verluste verbuchten, deutete sich für den US-Leitindex Dow Jones Industrial eine kaum veränderte Eröffnung ab. Neben Unternehmenszahlen steht später der Auftritt von US-Notenbankchefin Janet Yellen vor dem Kongress im Fokus.

HEIDELBERGCEMENT ENTTÄUSCHT - FREUDE BEI BILFINGER-AKTIONÄREN

Im Dax büßten Aktien von HeidelbergCement 0,64 Prozent ein, nachdem der Baustoffkonzern enttäuschende Eckdaten für das vergangene Jahr vorgelegt hatte. Die Heidelberger profitierten nicht so stark wie erhofft von der Übernahme des Konkurrenten Italcementi.

Dagegen reagierten Bilfinger-Titel positiv auf die Jahresresultate und die neue Unternehmensstrategie: Mit einem Kursanstieg von 4,85 Prozent gehörte der Industriedienstleister zu den Favoriten der Anleger im MDax.

Bei Grammer bleibt der anhaltende Machtkampf im Fokus der Anleger. Am Dienstagnachmittag stand ein Plus von 1,13 Prozent zu Buche. Der Autozulieferer hat sich mit dem chinesischen Unternehmen Ningbo Jifeng einen Partner für die Abwehr der Investorenfamilie Hastor an Bord geholt.

STUDIEN BEFLÜGELN RWE, RHEINMETALL UND NEMETSCHEK

Für deutliche Kursausschläge sorgten auch Analystenkommentare. Die Aktien des Energiekonzerns RWE zogen dank einer neuen Kaufempfehlung US-Investmentbank Morgan Stanley um 1,89 Prozent an, was den Spitzenplatz im Dax bedeutete.

Ebenfalls zum Kauf empfiehlt die Schweizer Großbank UBS den Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall . Dessen Anteilsscheine führten mit einem Kursplus von 5,61 Prozent die Gewinnerriege im MDax an.

Bei den Technologiewerten stachen Nemetschek-Aktien mit einem Kurssprung von 6,48 Prozent heraus. Das Kerngeschäft des Bausoftware-Spezialisten sei stärker denn je zuvor, begründete Analyst Gal Munda von der Privatbank Berenberg sein neues Kaufvotum für die Aktien.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,09 Prozent am Vortag auf 0,08 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,01 Prozent auf 142,38 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,07 Prozent auf 163,81 Punkte. Der Kurs des Euro lag wenig verändert bei 1,0616 US-Dollar. Am Montag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs unverändert auf 1,0629 Dollar festgesetzt./gl/das

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0208 2017-02-14/14:57