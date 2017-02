NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag wenig verändert in den Handel gestartet. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handelsauftakt. Ein etwas stärker als erwartet ausgefallener Anstieg der amerikanischen Erzeugerpreise konnte die Kurse zum Handelsauftakt nicht nennenswert bewegen.

Im weiteren Handelsverlauf könnten Aussagen der US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen für mehr Bewegung im Handel am US-Rentenmarkt sorgen. Auf dem Programm steht ein Auftritt von Yellen vor Abgeordneten im US-Kongress.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 27/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,20 Prozent. Fünfjährige Anleihen standen ebenfalls unverändert bei 99 26/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,91 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 1/32 Punkte auf 98 12/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,43 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verharrten bei 99 12/32 Punkten. Sie rentierten mit 3,03 Prozent./jkr/jsl/stb

