an diesem Wochenende trafen sich der japanische Premierminister Abe und Trump in den USA, um die bilateralen Beziehungen weiter zu festigen. Das Treffen war allem Anschein nach sehr versöhnlich, was bei Trump nicht zwangsläufig eine Selbstverständlichkeit ist. Das dem Vernehmen nach ruppig verlaufene Telefonat mit Australiens Premier Turnbull dürfte den meisten noch in Erinnerung sein.

Japan kein Währungsmanipulator

Da Trump sich bereits vorher vehement gegen ...

