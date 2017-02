14.02.2017 Beitrag von boersenradio.at (Hinweis: 2016 wurde der Umfang der Österreich-Berichterstattung im Börsen Radio Network deutlich erhöht. Dies geschieht mit finanzieller Zuwendung von http://www.boerse-social.com. Für 2017 soll dies weiter verstärkt werden. Unterstützer gesucht: Mail an office@boerse-social.com) In unsicheren Zeiten ist Gold nach wie vor der "sichere Hafen". Doch auch sonst sind Rohstoffe ein beliebtes Investment zuletzt vor allem in Aktienform, wie Gold- oder Silberminen. Aushalten muss man allerdings die Volatilität, die ist nämlich drei bis viermal höher als bei anderen Aktieninvestments. Der Gold & Resources Fund von C-Quadrat setzt auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...