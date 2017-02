Die Autobranche ist heute in Aufruhr. Es bahnt sich offenbar eine Großübernahme an. Peugeot ist an Opel interessiert. Es heißt es gebe bereits Gespräche zwischen Peugeot und dem Opel-Mutterkonzern General Motors. Was dies für die GM-Aktie bedeuten könnte, weiß Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR. Außerdem setzt sich Martin Weiß im Video mit dem Dow Jones, dem Währungspaar Euro/US-Dollar und mit den Aktien von T-Mobile US, Shopify, Amazon und Tesla auseinander.