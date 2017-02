Lieber Leser,

US-Indizes haben in der vergangenen Woche wieder neue Allzeithochs erklommen. Die Führung übernahm zunächst der NASDAQ-Index, da Quartalsberichte von Tech-Unternehmen überwiegend positiv ausgefallen waren. Die anderen beiden wichtigen Indizes, der Dow Jones Industrials sowie der S&P 500 Index, schlossen sich in der zweiten Wochenhälfte an, nachdem US-Präsident Trump eine Ankündigung bezüglich geplanter Steuerreformen machte. Diese sollen den eigenen Angaben nach "phänomenal" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...