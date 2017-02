Am 17. März wird im TecDax wieder umgeschichtet. Heißer Kandidat für den Index ist der Maschinenbauer Aixtron. Und das obwohl die Aktie erst im Dezember 2016 aus dem TecDax geflogen ist. Weshalb es gerade gut läuft in der deutschen Tech-Branche und warum der TecDax kurz vor dem Ausbruch steht, erfahren Sie in dieser Sendung Zertifikate Aktuell Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Patrick Kesselhut von der Commerzbank ein Produkt auf den TecDax von dem Sie als Anleger profitieren können.