Während der DAX noch knapp 5% unter seinem Rekord aus dem April 2015 notiert, hat der MDAX gestern schon wieder ein neues Allzeithoch erklommen - das elfte in diesem noch jungen Jahr und das 637. in der bis Anfang 1988 zurückreichenden Historie des Frankfurter Aktienbarometers. Seit dem Start vor 29 Jahren hat sich der mit den 50 größten deutschen Firmen unterhalb der DAX-Liga bestückte Index nun also verdreiundzwanzigfacht und damit mehr als doppelt so gut abgeschnitten wie sein "großer Bruder". Kommt jetzt der Knall? Oder geht die Rally erst los? Und dennoch keine Spur von Euphorie. Jetzt noch einsteigen oder nachlegen? Viel zu riskant! Lieber mal ein bisschen was verkaufen, die jetzt aber wirklich überfällige Korrektur...

Den vollständigen Artikel lesen ...