Bremen (ots) - Wer will, kann zu träumen anfangen - von Spielen einer Europameisterschaft in Bremen. Egal, dass erst im September 2018 entschieden werden soll, welches Land die EM austragen darf. Doch bevor sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) möglicherweise gegen andere Nationen durchsetzt, muss sich Bremen erst einmal gegen zahlreiche deutsche Bewerberstädte behaupten. Das dürfte schwerer werden als der Wettbewerb des DFB mit der Türkei oder vier skandinavischen Ländern. Auch wenn der Beschluss des Bremer Senats für eine Bewerbung am Ende nicht mehr überraschte: Die Entscheidung ist gut und richtig. Wer sich an die tolle Stimmung in Deutschland während der WM 2006 erinnert, weiß, wie schön Fußballfeste sein können und dass sie eben nicht immer mit Gewaltexzessen einhergehen. Echte Fans genießen eine Meisterschaft und die vielen Kontakte, die sie zu anderen Menschen ermöglicht. Und Bremen freut sich immer auf internationale Gäste, hat ein schönes Stadion und ein gutes Bier zum Anstoßen unter Freunden. Jetzt sollte niemand unken, dass Bremens Chance klein ist. Nun heißt es einfach nur abwarten. Und wer will, kann dabei ein bisschen träumen.



