Freiburg (ots) - Was ist schlimmer als ein Fehler? Den Fehler nicht eingestehen und ihn folglich fortführen. Dies immerhin haben die Abgeordneten von Grünen, CDU und SPD im Landtag, die die Änderungen bei der Altersversorgung von Abgeordneten durchs Parlament gepeitscht haben, vermieden. Das Eingeständnis darf man anerkennen, aber ein Ruhmesblatt ist es nicht. Zu dreist war vor allem die Art und Weise, in der das Ganze eingefädelt war. http://mehr.bz/khs38a



