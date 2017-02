Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUDI - In der Aufarbeitung des VW-Abgasskandals gerät Audi-Chef Rupert Stadler erneut unter Druck. Er soll doch deutlich früher vom Einsatz illegaler Abschaltvorrichtungen gewusst haben, als er selbst bisher zugegeben hat. Stadler hatte bisher stets beteuert, von der Affäre erst Ende November 2015 erfahren zu haben. Auch am Dienstag sagte ein Audi-Sprecher, die von Volkswagen mandatierte Kanzlei Jones Day habe sich "in umfassenden Interviews und Untersuchungen mit diesem Thema beschäftigt. Aus Sicht unseres Unternehmens sind sämtliche offenen Fragen ausgeräumt". (Handelsblatt S. 16)

LLOYDS - Die britische Lloyds-Bank denkt offenbar darüber nach, ihre Filiale in Berlin in eine Art Europazentrale umzubauen. Sie wäre die erste Großbank, die von der Spree aus ihre Europageschäfte erledigen will. (Handelsblatt S. 30)

WIZZ AIR - Mit der ungarischen Wizz Air versucht die zweite der vier großen europäischen Billigfluggesellschaften, das größte Drehkreuz der Lufthansa in Frankfurt anzugreifen. Wizz Air kündigte am Dienstag zunächst zwar lediglich zwei Strecken an. "Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass da noch mehr kommt", sagte Verkaufschef George Michalopoulos. Hingegen ist der Angriff der niederländischen Billigfluggesellschaft Transavia auf dem zweiten Lufthansa-Drehkreuz in München gescheitert. (SZ S. 17)

February 15, 2017

