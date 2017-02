Die Ende Dezember gestartete Rally des Goldpreises geht in eine entscheidende Phase. Kann das Edelmetall mit einem neuen Schub den Aufwärtstrend bestätigen, oder droht kurzfristig mit dem Trendbruch eine kräftige Korrektur? Die Determinanten mahnen zur Vorsicht.

Bislang ist der Aufwärtstrend des Goldpreises stabil. Der Ende Januar gestartete Kursanstieg führte die Notierung deutlich über die Januarhochs hinaus, die anschließende Konsolidierung stoppte an den vormaligen Zwischenhochs - so weit, so gut.

Aber bei einem wichtigen Treiber sieht es nicht so gut aus. Die temporäre Schwäche des US-Dollar nach zuvor hohen Kurszuwächsen, u.a. gegenüber dem Euro, war ein Grund für die Goldpreiserholung. Nun schwächelt der Euro wieder - dafür hält sich das Edelmetall noch ganz gut.

Damit wäre es vermutlich vorbei, wenn ...

