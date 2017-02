In der größten Kupfermine der Welt, der 'Escondida'-Kupfermine von BHP Billiton in Chile, begannen die Arbeiter am vergangenen Donnerstag mit einem unbefristeten Streik. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die gesamte Frühschicht ihre Arbeit nicht aufgenommen. Die Verarbeitungsfabriken der 'Escondida'-Mine kamen sofort zum Erliegen. Darauf hin hat BHP Billiton die Produktion vorerst für mindestens ...

