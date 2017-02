Arbon (ots) - Arbon, 15. Februar 2017 - Nach dem erfolgreichen

Abschluss des öffentlichen Kauf- und Tauschangebots der Arbonia AG

("Arbonia") für sämtliche sich im Publikum befindenden Namenaktien

der Looser Holding AG, Arbon ("Looser") hielt die Arbonia insgesamt

97.53% am Aktienkapital der Looser. Nach weiteren Zukäufen von

Looser-Aktien hat sich die Gesamtbeteiligung der Arbonia auf über 98%

erhöht. Entsprechend konnte die Arbonia gestern beim zuständigen

Gericht im Kanton Thurgau eine Klage betreffend Kraftloserklärung der

restlichen Looser-Aktien gemäss Art. 137 des

Finanzmarktinfrastrukturgesetzes einreichen.



Für die verbliebenen Publikumsaktionäre der Looser bedeutet dies,

dass die von ihnen gehaltenen Looser-Aktien gerichtlich für kraftlos

erklärt und sie eine Entschädigung in der Höhe des im Rahmen des

öffentlichen Kauf- und Tauschangebots bezahlten Angebotspreises pro

Looser-Aktie erhalten werden, sobald das Gerichtsurteil vorliegt. Der

Angebotspreis pro Looser-Aktie betrug fünfeinhalb Namenaktien der

Arbonia mit einem Nennwert von je CHF 4.20 (Tauschkomponente)

zuzüglich CHF 23.00 in bar (Barkomponente).



Weitere Informationen zur Arbonia finden Sie auf der Webseite

www.arbonia.com.



Originaltext: Arbonia AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100052526

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100052526.rss2

ISIN: CH0110240600



Kontakt:

Alexander von Witzleben

Verwaltungsratspräsident und CEO der Arbonia



Fabienne Zürcher

Leiterin Corporate Communications der Arbonia

T +41 71 447 45 54

fabienne.zuercher@arbonia.com