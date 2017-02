Gestoppte bzw. gedrehte Serien: jd.com -0,3% auf 29,43, davor 8 Tage im Plus (4,94% Zuwachs von 28,13 auf 29,52), Shinko Electric Industries -0,25% auf 6,403, davor 7 Tage im Plus (13,51% Zuwachs von 5,66 auf 6,42), Pfeiffer Vacuum -0,14% auf 104,7, davor 7 Tage im Plus (4,02% Zuwachs von 100,8 auf 104,85), Novartis -0,53% auf 75,1, davor 7 Tage im Plus (4,72% Zuwachs von 72,1 auf 75,5), Commerzbank +1,99% auf 7,528, davor 6 Tage im Minus (-9,61% Verlust von 8,17 auf 7,38), SMI® PR -0,43% auf 8426,15, davor 5 Tage im Plus (1,58% Zuwachs von 8330,93 auf 8462,88), YY Inc. -1,37% auf 43,97, davor 5 Tage im Plus (9,02% Zuwachs von 40,89 auf 44,58), E.ON -0,68% auf 7,159, davor 5 Tage im Plus (4,43% Zuwachs von 6,9 auf 7,21), Fuchs Petrolub -0,26% auf 43,485, davor 5 Tage im Plus...

