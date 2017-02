Die grundsätzlich positive Stimmung hielt auch gestern an den europäischen Börsen an, auch wenn sich die Zuwächse im Rahmen hielten und die meisten Handelsplätze nur mit geringen Gewinnen schließen konnten. Es war allerdings weniger fundamental begründet, sondern nach Ansicht von Marktbeobachtern kämpften die meisten Indizes mit technischen Widerständen, zu deren Durchbrechen am gestrigen Tag noch die Kraft fehlte. Zudem fehlte die Unterstützung aus makroökonomischer Sicht, da der ZEW -Index mit 10,4 deutlich hinter den Erwartungen von 15,0 zurückblieb und auch schwächer als im Januar ausfiel, wo noch ein Wert von 16,6 erreicht worden war. Belastet worden dürfte der Index durch die Themen-Volatilität,...

