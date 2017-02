FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures geht knapp behauptet in den Mittwoch. Er fällt gegen 8.30 Uhr um 6 Ticks auf 163,41 Prozent. Das bisherige Tageshoch liegt bei 163,55 und das Tief bei 163,43 Prozent. Umgesetzt worden sind knapp 11.000 Kontrakte. Der BOBL-Futures gibt um 2 Ticks auf 133,72 Prozent.

Nach unten ist der Future am Dientag-Tief bei 163,26 Prozent unterstützt. "Erst wenn diese Linie fällt, darf die Benchmark weiter bis zur nächsten tieferen Unterstützung bei 162,50 fallen", sagt Thomas Bopp vom Magazin Traders'.

Neue Impulse dürften einerseits von US-Konjunkturdaten kommen, mit Verbraucherpreisen, Einzelhandelsumsätzen, Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung sowie dem Empire State Manufacturing steht ein wahrer Kranz an Daten an. Daneben könnte die Fragerunde an die US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen vor dem Repräsentantenhaus für Impulse sorgen, falls es Neuigkeiten gibt, die über das im Senat geäußerte hinausgehen.

February 15, 2017

