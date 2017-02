Der unabhängige Ökostrom-Erzeuger ReNew Power Ventures Private Limited (Neu-Delhi, Indien) berichtete am 14.02.2017, er habe 200 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von Aktien, die einem Zehntel des Unternehmenswerts entsprechen, eingenommen. Investor ist JERA Co., Inc. (Tokio, Japan), ein weltweit tätiger Stromkonzern.

