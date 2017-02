Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der Semperit von 31,0 Euro auf 31,80 Euro angehoben. Das Anlagevotum bleibt unverändert bei "Hold".

Das leicht erhöhte Kursziel resultiert aus den neuen Erwartungen der Erste-Analystin Vladimira Urbankova. So dürfte der Rückzug des Gummi- und Kautschukherstellers aus dem thailändischen Joint-Venture mit Sri Trang das Ergebnis für 2016 nach Meinung der Analystin belasten. Dagegen erwartet die Expertin bessere Ergebnisse für 2017. Daneben verweist Urbankova auf stärkeren Preisdruck und sinkende Nachfrage im Sempertrans-Segment und höhere Kosten für die Ausweitung der Produktion in Malaysia.

Beim Ergebnis je Aktie erwartet die Erste Group-Analystin für 2016 einen Verlust von 0,11 Euro je Aktie. Im drauffolgenden Jahr 2017 wird hingegen ein Gewinn von 6,13 Euro je Papier prognostiziert, 2018 wird ein Gewinn von 2,23 Euro je Titel erwartet. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf jeweils 1,20 Euro für die Jahre 2016 bis 2018.

Am Mittwoch im Frühhandel notierten Semperit-Titel an der Wiener Börse mit plus von 0,41 Prozent auf 29,17 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) bel/dkm

AFA0016 2017-02-15/09:27

ISIN: AT0000785555