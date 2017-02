London / Nürnberg (ots) - Acceleratio Capital N.V., eine Holdinggesellschaft im Besitz von Fonds, die durch Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (gemeinsam mit verbundenen Unternehmen, "KKR") beraten werden, hat heute das Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für die Aktien (ISIN: DE0005875306) der GfK SE ("GfK") bekanntgegeben. Bis Ablauf der Annahmefrist am 10. Februar 2017 um 24:00 Uhr (MEZ) ist das Übernahmeangebot für insgesamt 7.052.242 GfK-Aktien angenommen worden. Dies entspricht einem Anteil von etwa 19,3 Prozent der ausstehenden Aktien. Damit wurde, wie bereits am 11. Februar 2017 mitgeteilt, die Mindestannahmeschwelle von 18,54 Prozent überschritten. Nach Vollzug des Übernahmeangebots werden der GfK Verein als Mehrheitseigner der GfK SE und die Bieterin zusammen mehr als 75 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte der GfK halten. GfK-Aktionäre, die das Angebot noch nicht angenommen haben, können es innerhalb der weiteren Annahmefrist annehmen, die am 16. Februar 2017 beginnt und am 1. März 2017 um 24:00 Uhr (MEZ) endet. Nach dem Überschreiten der Mindestannahmeschwelle steht das Übernahmeangebot noch unter den in Ziffer 12.1.1 (a) und (g) der Angebotsunterlage beschriebenen Vollzugsbedingungen (fusionskontrollrechtliche Freigaben der Europäischen Kommission und in der Ukraine).



Die entsprechende Bekanntmachung sowie eine unverbindliche englische Übersetzung des Dokuments sind unter www.acceleratio-angebot.de erhältlich.



Über KKR



KKR ist ein weltweit führender Investor, der in diverse Anlageklassen investiert, darunter Private Equity, Energie, Infrastruktur, Immobilien, Kreditprodukte und Hedgefonds. Im Mittelpunkt steht die Erwirtschaftung attraktiver Anlageerträge über einen geduldigen und disziplinierten Investmentansatz, die Beschäftigung hochqualifizierter Experten und die Schaffung von Wachstum und Wert bei den Anlageobjekten. KKR investiert eigenes Kapital zusammen mit dem Kapital seiner Partner und eröffnet Drittunternehmen über sein Kapitalmarktgeschäft interessante Entwicklungsmöglichkeiten. Verweise auf die Investitionen von KKR können sich auch auf die Aktivitäten der von KKR verwalteten Fonds beziehen. Weitere Informationen über KKR & Co. L.P. (NYSE: KKR) erhalten Sie auf der KKR-Website www.kkr.com und auf Twitter @KKR_Co.



Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der GfK SE oder anderen Aktien dar. Entscheidend für die Bedingungen des Angebots ist allein die Angebotsunterlage. Anleger in und Inhaber von Aktien der GfK SE sind unbedingt gehalten, die von der Acceleratio Capital N.V. veröffentlichten maßgeblichen Unterlagen zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten. Anleger in und Inhaber von Aktien der GfK SE können die Angebotsunterlage sowie andere für das Angebot relevante Dokumente unter www.acceleratio-angebot.de beziehen. Die hierin enthaltenen Informationen können bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen stellen keine Tatsachen dar und sind durch Worte wie "erwarten", "beabsichtigen", "anstreben", "glauben", "schätzen", "davon ausgehen" oder ähnliche Wendungen gekennzeichnet, welche sich auf die erwartete künftige Geschäftsentwicklung der Acceleratio Capital N.V., der GfK SE oder eines anderen Unternehmens beziehen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen der Geschäftsleitung der Acceleratio Capital N.V. und von KKR und unterliegen als solche naturgemäß Ungewissheiten und einer möglichen Veränderung der Umstände. Acceleratio Capital N.V. und KKR übernehmen keine Verpflichtung, etwaige in die Zukunft gerichtete Aussagen vor dem Hintergrund tatsächlicher Ereignisse, Veränderungen, Bedingungen, Annahmen oder anderer Faktoren zu aktualisieren.



