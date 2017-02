LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

DGAP Stimmrechtsmitteilung: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

15.02.2017 / 09:50 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Herr Jörg Bantleon, Deutschland hat uns gemäß § 27a Abs. 2 WpHG am 15.02.2017 eine Änderung der Ziele im Sinne des § 27 Abs. 1 Satz 1 mitgeteilt, nachdem sein Stimmrechtsanteil an der LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft, Garbsen, Deutschland am 16.09.2016 die Schwelle von 10% bzw. eine höhere Schwelle erreicht bzw. überschritten hat.

1. Die BANTLEON Gruppe beabsichtigt, im Rahmen der von ihr gehaltenen Beteiligung und in Ausübung der damit verbundenen Stimmrechte auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats und des Vorstands der LPKF Laser & Electronics AG Einfluss zu nehmen.

2. Im Übrigen haben sich die Ziele nach Ziffern 1, 2 und 4 der oben genannten Mitteilung nicht geändert.

Sprache: Deutsch Unternehmen: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft

Osteriede 7 30827 Garbsen Deutschland Internet: www.lpkf.com

544649 15.02.2017

ISIN DE0006450000

