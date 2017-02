Aareal Bank schließt strategische Partnerschaft mit in UK ansässiger Servicing-Gesellschaft Mount Street

15.02.2017

Wiesbaden, 15. Februar 2017 - Die Aareal Bank AG hat einen Letter of Intent über eine strategische Partnerschaft mit dem pan-europäischen Servicing Unternehmen Mount Street geschlossen. Das in London ansässige Unternehmen ist auf Servicing und Kreditmanagement insbesondere von Gewerbeimmobilienportfolios spezialisiert. Ziel der strategischen Partnerschaft ist es, die Kredit- und Syndizierungsprozesse der Aareal Bank Gruppe und damit auch weiteres Wachstum insbesondere im Syndizierungsgeschäft mit Banken und Versicherern mit Hilfe des Produktangebots von Mount Street zu unterstützen. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft wurde zudem vereinbart, den Einsatz der innovativen Kreditverwaltungssoftware CLC (Clareti Loan Control) in der Aareal Bank Gruppe zu prüfen. Mount Street hat CLC gemeinsam mit Gresham Technologies plc entwickelt und nutzt diese Software auch selbst.

In den kommenden Jahren erwarten Mount Street und Aareal Bank in Europa einen deutlich zunehmenden Bedarf an Dienstleistungen in den Bereichen Kreditmanagement und -servicing. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft möchte Mount Street, unterstützt durch die Aareal Bank, das daraus resultierende Potenzial heben und insbesondere seine Geschäftsbeziehungen im Banken- und Versicherungssektor weiter ausbauen.

Mount Street wurde für diese wichtige strategische Partnerschaft aufgrund seiner marktführenden Referenzen, der Professionalität und dem Engagement in der Zusammenarbeit mit der Aareal Bank an den vorgenannten Themen ausgewählt. Zur Unterlegung der strategischen Partnerschaft beteiligt sich die Aareal Bank mit 20 Prozent an Mount Street. Die Mehrheit an dem Unternehmen wird künftig vom Mount Street Management gehalten. Die Parteien haben sich darauf geeinigt, keine finanziellen Details zu der Transaktion bekanntzugeben. Die Transaktion selbst hat nur marginale Auswirkungen auf die Finanzlage der Aareal Bank.

Mount Street bietet derzeit Loan Services in 18 europäischen Ländern an. Aktuell verwaltet das Unternehmen Immobilienkredite in Höhe von über 26 Mrd. Euro für rund 175 globale Investoren, Sponsoren und Kreditgeber. Darüber hinaus hat Mount Street vor Kurzem die Akquisition von EAA Portfolio Advisors (EPA) bekanntgegeben, wodurch das von Mount Street verwaltete Kreditportfolio um weitere 29 Mrd. Euro erweitert wird, sowie die gesetzlichen Genehmigungen vorliegen.

"Mit der Beteiligung an Mount Street setzen wir unser Zukunftsprogramm Aareal 2020 konsequent um", erläutert Hermann Merkens, Vorsitzender des Vorstands der Aareal Bank AG. "Wir bauen unser Geschäft entlang der Wertschöpfungskette in der gewerblichen Immobilienfinanzierung strategiekonform weiter aus. Zugleich sichern wir uns den Zugang zu innovativen Technologien und einem schnell wachsenden Markt."

