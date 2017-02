Pfeiffer Vacuum hat die Übernahmeofferte des Rivalen Busch als zu niedrig abgelehnt. Das Angebot spiegele nicht die Wachstumschancen der Branche wider. Geschäftlich läuft es bei dem Spezialpumpenhersteller sehr gut.

Der ins Visier seines Wettbewerbers Busch geratene Vakuumpumpenhersteller Pfeiffer Vacuum hat dessen Übernahmeofferte zurückgewiesen. "Aus heutiger Sicht wird der Vorstand von Pfeiffer Vacuum seinen Aktionären die Annahme des Angebots nicht empfehlen können", teilte die Firma am Mittwoch mit. Die Offerte spiegele nicht die Wachstumspotenziale wider. Das Management prüfe nun Optionen, die Aktionäre "in angemessener Weise an der langfristigen ...

