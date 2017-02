FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aareal Bank will eine strategische Partnerschaft mit dem pan-europäischen Servicing-Unternehmen Mount Street schließen. Das in London ansässige Unternehmen ist auf Servicing und Kreditmanagement insbesondere von Gewerbeimmobilienportfolios spezialisiert. Die beiden Unternehmen erwarten in den kommenden Jahren in Europa einen deutlich zunehmenden Bedarf an Dienstleistungen in diesen Bereichen. Die Wiesbadener beteiligen sich zudem mit 20 Prozent an Mount Street.

Die Aareal Bank AG erhofft sich von der Partnerschaft weiteres Wachstum insbesondere im Syndizierungsgeschäft mit Banken und Versicherern. Die Produkte von Mount Street sollen die Prozesse der Bank unterstützen. Der MDAX-Konzern werde auch den Einsatz der von den Briten mitentwickelten Kreditverwaltungssoftware Clareti Loan Control (CLC) prüfen. Mount Street will seinerseits das Potenzial aus dem erwarteten Nachfrageanstieg heben und insbesondere seine Geschäftsbeziehungen im Banken- und Versicherungssektor ausbauen.

Über die finanziellen Details sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Transaktion selbst habe nur marginale Auswirkungen auf die Finanzlage der Bank, hieß es weiter.

