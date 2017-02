Das Wertpapier des Roboterbauers Kuka AG versucht sich gerade an der Auflösung eines steigenden Dreiecks und könnte im Erfolgsfall hierdurch weiteres Kurspotential seit den Tiefständen aus 2016 freisetzen - hierdurch bietet sich eine hervorragende Long-Chance bei einer regelkonformen Auflösung.

Insgesamt lässt sich seit dem Jahr 2013 eine positive Bilanz in dem Wertpapier von Kuka ziehen, denn die Aktie konnte von grob 31,30 Euro auf ein bisheriges Jahreshoch in 2016 bei 114,40 Euro zulegen. Zwar kam es anschließend zu einem nicht unerheblichen Kursrückfall zurück auf 71,50 Euro, dennoch gelang es Marktteilnehmern Anfang November letzten Jahres nur ganz knapp einem nachhaltigen Trendbuch zu verhindern und die Aktie in besagtes steigendes Dreieck zu zwängen. Dort hält sich der Wert nun seit einigen Monaten auf und konsolidiert in einer immer enger werdenden Handelsspanne aus. Begrenzt werden die Kursnotierungen jedoch durch den Horizontalwiderstand bei 93,50 Euro, ...

