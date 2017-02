Die Kauflaune der Anleger in New York und Tokio hat sich heute auch am deutschen Aktienmarkt fortgesetzt. Dabei kletterte der DAX über die Marke von 11.800 Punkten. Analystenkommentare sorgen für steigendes Interesse an der Siemens-Aktie. Im MDAX gaben Gerresheimer nach der Vorlage von Geschäftszahlen deutlich nach. Die Daten von Norma lagen über den Analystenprognosen. Holger Scholze berichtet.